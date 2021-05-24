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Kimler düğmeye bastı? Yeni bir kumpas mı planlanıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 17:15
Güncelleme:24.05.2021 17:20
Son dakika haberi... 19 yılda Türkiye'ye yapılan onlarca saldırıya yenileri mi ekleniyor? Muhalefet neden Türkiye karşıtlarına destek veriyor? Uyuyan FETÖ hücreleri mi devreye sokuluyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Doç. Dr. Mehmet Yalçın ve AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "İçi boş tartışmalarla gündemin meşgul edildiğini ve kamuoyunun yönlendirildiğini çok kez gördük" dedi. Yalçın, "Türkiye’de genelde ilkbahar dönemleri siyasal hareketlenmenin yaşandığı dönemlerdir" ifadelerini kullandı.
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