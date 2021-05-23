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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına katıldığı Jahrein'den skandal açıklama: "Kudüs bizi ilgilendirmez" | Ahmet Sonuç kimdir?

A Haber
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Giriş: 23.05.2021 08:25
Güncelleme:23.05.2021 08:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein ön adlı Ahmet Sonuç'un sosyal medya konuğuydu. Peki Ahmet Sonuç kim? YouTube ve Twitch'te yayın yapan Ahmet Sonuç, genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmektedir. Ancak sosyal medyada kendisi son günlerde işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne ilişkin görüşlerini belirtti. Sonuç, "Kudüs bizi ilgilendirmez, Arapların sorunu" dedi ve "İsrail kalp bu arada" ifadelerini kullandı.
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