HDP'ye bakanlık sorusu CHP'li Engin Özkoç'u rahatsız etti! Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'e değil soruya sinirlendi

CHP'li Dursun Çiçek ile Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık önerisi uzun süredir siyasetin gündeminde. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a partisinin bu konudaki görüşü soruldu. Daha önce HDP'nin de CHP'nin dostları arasında olduğu söyleyen Özkoç, sorudan rahatsız oldu ve basını suçladı. CHP'li Özkoç'u rahatsız eden bir diğer soru da Ali Babacan ile ilgili olandı.

HDP sorusu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u rahatsız etti. Özkoç, konuyu gündeme taşıyan CHP milletvekilllerine değil soruya sinirlendi.

Siyaset günlerdir CHP'li Dursun Çiçek ile Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık önerisini tartışırken gözler ana muhalefet partisine çevrilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a partisinin bu konudaki kurumsal görüşü soruldu. Daha önce HDP'nin de CHP'nin dostları arasında olduğu ilan eden Özkoç, soruya sinirlendi. Basını suçladı.

CHP'li Özkoç'a, AK Parti milletvekili olduğu dönemde Abdullah Gül'ün adaylığı için kulis yapan Ali Babacan da soruldu. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik ''senin de altını oyar'' hatırlatmasına sinirlendi. Hedefinde yine basın vardı.