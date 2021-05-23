Türkiye nasıl bir tuzağa çekiliyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de anlattı

Türkiye'de ana muhalefet partisi başta olmak üzere Millet İttifakı tarafından birçok mecrada provokasyonlara imza atılıyor. Filistin konusunda dimdik duran Türkiye'yi içerden vurmaya çalışan, Ramazan ayında başlatılan dindar görünümlü yapılardan tutun da, İYİ Partinin Rize'de soyunduğu provokayona kadar hatta dün Anadolu Ajansı muhabirinin, muhabirlikten uzak tutumuna kadar birçok provokasyon yapıldı ve Millet İttifakı her zaman olduğu gibi bunlara arka çıktı. Peki amaç ülkeyi karıştırmak mı? Muhalefet bundan ne gibi bir kazanç elde ediyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Türkiye büyük bir birliktelik sağladığında, adeta düğmeye basılır gibi çok yönlü provokasyonlara maruz kalıyor!" dedi.

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