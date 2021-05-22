Kılıçdaroğlu'nun imalı açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 6 AY SONRA NE OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '' Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?'' ifadelerini kullandı.