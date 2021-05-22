23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun imalı açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki

Kılıçdaroğlu'nun imalı açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki

Son dakika haberleri... Katıldığı bir canlı yayında ''6 ay içerisinde çok farklı bir göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, konsollarınızı çok rahat alacaksınız, internet erişimi sorununuz kalkacak.” ifadelerini kullanan 'nun imalı sözleri '6 ay sonra ne olacak?' sorusunu beraberinde getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı , ''Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?'' dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
ABONE OL
Kılıçdaroğlu'nun imalı açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki

Katıldığıcanlı yayında ''6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, konsollarınızı çok rahat alacaksınız, internet erişimi sorununuz kalkacak." ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala imza attı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 6 AY SONRA NE OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '' Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan ben seçildiğimde açıklaması KILIÇDAROĞLU'NDAN "BEN SEÇİLDİĞİMDE" AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt! KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA