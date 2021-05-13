Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak
"Kılıçdaroğlu hala Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyor" bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e ait. Memleket Meselesi programına konuk olan Bilgiç, Ali Babacan'ın "ihanet" açıklamalarını da değerlendirdi. Peki Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül'e adaylık teklifi ittifakı ikiye mi böldü? Muhalefette 'ittifak' neyin üzerine kurgulanıyor? Kapalı kapılar ardında kim, kimden ne istedi? CHP'nin 2023 adayı Gül mü olacak? Ali Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı; Parti içinden çok ciddi tepkiler var. Türkiye'nin şartları da dünle aynı şartlar değil. Pek çok şey değişti. Abdullah Gül'e de ciddi anlamda tepki var hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığın düşünüyorum.
"FIRILDAK" BABACAN
Ama yankıları yansımaları devam edecek. Öyle görünüyor özellikle de Ali Babacan'ın bu tavrı tartışılacak belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak.
MİLLET NEZDİNDE YOK HÜKMÜNDEDİR
Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu; Siyasi ahlak açısından ortaya konan bu iddialar bu tür söylemler hakikatten insanların artık ne boyutta siyaset yaptığını da ortaya koyuyor. Sayın Babacan AK Parti'nin bir mensubu olarak Cumhurbaşkanının aday olması için imzasını koyarken aynı zamanda başka birine çalışması bir misyon üstlenmesi siyasi omurga açısından da duruş sergileyemeyen omurganın bozukluğunu gösteren bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Babacan'ın siyaset yapma arzusunun millet nezdindeki karşılığı bana göre yok hükmündedir.
Kılıçdaroğlu kaybedeceğini bildiği için arayış içine giriyor.
FIRILDAK KUBİ KİMDİR?
BİR DÖNEMDE 4 PARTİ ROZETİ
20 Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi.
Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı
DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.
DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu 1983
DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984
ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989
CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994
DSP Afyon milletvekili 24.12.1995
DYP'ye geçiş 3.7.1996
DSP'ye dönüş 6.7.1996
Yeniden DYP 30.7.1996
MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar yapılacak mı?
- Bayramda berberler açık mı? 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda berber ve kuaförler açık mı, kapalı mı?
- Kargo şirketleri bayramda açık mı? 13-14-15 Mayıs MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu?
- Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
- Bayramda tatlıcılar açık mı? 13 Mayıs Perşembe bugün tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Tatlı siparişi veriliyor mu?
- Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?
- Bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Genelge yayımlandı
- Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı?
- Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...
- Anneye, babaya, akrabaya bayram mesajları! Dayıya, teyzeye, amcaya, yengeye Ramazan Bayramı resimli kutlama mesajları...
- Sevgiliye, eşe, arkadaşa, flörte bayram mesajı! En yakın arkadaşa uzun, kısa en güzel Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...