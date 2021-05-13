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Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

"Kılıçdaroğlu hala Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyor" bu sözler Başkanvekili 'e ait. programına konuk olan Bilgiç, 'ın "ihanet" açıklamalarını da değerlendirdi. Peki Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Ankara Temsilcisi  ve Yazı İşleri Müdürü , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Ali Babacan'a Fırıldak Kubilay benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

Abdullah Gül'e adaylık teklifi ittifakı ikiye mi böldü? Muhalefette 'ittifak' neyin üzerine kurgulanıyor? Kapalı kapılar ardında kim, kimden ne istedi? 'nin 2023 adayı Gül mü olacak? 'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Ankara Temsilcisi ve Yazı İşleri Müdürü , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı; Parti içinden çok ciddi tepkiler var. 'nin şartları da dünle aynı şartlar değil. Pek çok şey değişti. Abdullah Gül'e de ciddi anlamda tepki var hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığın düşünüyorum.

"FIRILDAK" BABACAN

Ama yankıları yansımaları devam edecek. Öyle görünüyor özellikle de Ali Babacan'ın bu tavrı tartışılacak belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak.

MİLLET NEZDİNDE YOK HÜKMÜNDEDİR

Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu; Siyasi ahlak açısından ortaya konan bu iddialar bu tür söylemler hakikatten insanların artık ne boyutta siyaset yaptığını da ortaya koyuyor. Sayın Babacan AK Parti'nin bir mensubu olarak Cumhurbaşkanının aday olması için imzasını koyarken aynı zamanda başka birine çalışması bir misyon üstlenmesi siyasi omurga açısından da duruş sergileyemeyen omurganın bozukluğunu gösteren bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Babacan'ın siyaset yapma arzusunun millet nezdindeki karşılığı bana göre yok hükmündedir.

Kılıçdaroğlu kaybedeceğini bildiği için arayış içine giriyor.

FIRILDAK KUBİ KİMDİR?

BİR DÖNEMDE 4 PARTİ ROZETİ
20 Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi.

Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı

DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.

DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu 1983

DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984

ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989

CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994

DSP Afyon milletvekili 24.12.1995

DYP'ye geçiş 3.7.1996

DSP'ye dönüş 6.7.1996

Yeniden DYP 30.7.1996

MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997

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