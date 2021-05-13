Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı; Parti içinden çok ciddi tepkiler var. Türkiye'nin şartları da dünle aynı şartlar değil. Pek çok şey değişti. Abdullah Gül'e de ciddi anlamda tepki var hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığın düşünüyorum.