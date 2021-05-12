Ali Babacan iş birliğini neden itiraf etti? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Millet İttifakı'nda bambaşka işler göreceğiz

Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı bir programda, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti. CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Babacan iş birliğini neden itiraf etti? Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Güler, "Ali Babacan saf dışı bırakıldı, köşeye sıkıştırdılar" ifadelerini kullanarak "Muhalefet sonuçta dönüp birbirini yiyecek. Millet İttifakı’nda bambaşka işler göreceğiz." dedi.

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