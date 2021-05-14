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Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim umutlandıran gelişmeyi A Haber'de açıkladı

29 Nisan Perşembe saat 17'de başlayan 'tam kapanma'da 15. gündeyiz. Vaka sayılarında düşüş sürüyor. Hastanelere başvuru her geçen gün azalıyor. Detayları muhabiri aktardı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımlardaki son durumu A Haber'de anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim umutlandıran gelişmeyi A Haber'de açıkladı

17 günlük tam kapanmada vaka sayılarında neler değişti? 29 Nisan Perşembe saat 17'de başlayan 'tam kapanma'da 15. gündeyiz. Vaka sayılarında düşüş sürüyor. Hastanelere başvuru her geçen gün azalıyor.

Detayları muhabiri aktardı. Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımlardaki son durumu A Haber'de anlattı.

"DÜŞÜŞ TRENDİMİZ HIZLANDI"

Koronavirüsle mücadelede hastanelerdeki son durumu anlatan Yiyit, "Dün akşamki rakama bakarsanız 11.500 gibi bir rakamla karşılaştık. Kıymetini bir önceki haftanın aynı günüyle karşılaştırdığınızda 22.400 gibi bir rakam vardı. 1 haftada nereden nereye geldiğimize baktığımızda iyi gidiyoruz Allah'a şükür. Ağır hasta sayısındaki düşüş trendimiz hızlandı." ifadelerini kullandı.

KISITLAMALARIN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Yiyit, "Ölüm sayıları da gevşedi ama inişli çıkışlı gidiyor. İlerleyen haftalarda ölüm sayısındaki düşüşün de hızlanacağını göreceğiz o bizi çok daha mutlu edecek. Sahada da aslında çok iyiyiz. Ayaktan başvurularımız oldukça düştü. Başvurular inmiş durumda. Kovid tanısıyla yatanların da yüzde 60'lara kadar inmiş durumda. Yoğun bakım sayısı da iyi gevşedi aşağıya iniyor. Bayram şekeri gibi lezzetli bir tablo. Kısıtlamaların etkilerini daha yeni yeni görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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