Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim umutlandıran gelişmeyi A Haber'de açıkladı
29 Nisan Perşembe saat 17'de başlayan 'tam kapanma'da 15. gündeyiz. Vaka sayılarında düşüş sürüyor. Hastanelere başvuru her geçen gün azalıyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımlardaki son durumu A Haber'de anlattı.
17 günlük tam kapanmada vaka sayılarında neler değişti? 29 Nisan Perşembe saat 17'de başlayan 'tam kapanma'da 15. gündeyiz. Vaka sayılarında düşüş sürüyor. Hastanelere başvuru her geçen gün azalıyor.
Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yoğun bakımlardaki son durumu A Haber'de anlattı.
"DÜŞÜŞ TRENDİMİZ HIZLANDI"
Koronavirüsle mücadelede hastanelerdeki son durumu anlatan Yiyit, "Dün akşamki rakama bakarsanız 11.500 gibi bir rakamla karşılaştık. Kıymetini bir önceki haftanın aynı günüyle karşılaştırdığınızda 22.400 gibi bir rakam vardı. 1 haftada nereden nereye geldiğimize baktığımızda iyi gidiyoruz Allah'a şükür. Ağır hasta sayısındaki düşüş trendimiz hızlandı." ifadelerini kullandı.
KISITLAMALARIN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Yiyit, "Ölüm sayıları da gevşedi ama inişli çıkışlı gidiyor. İlerleyen haftalarda ölüm sayısındaki düşüşün de hızlanacağını göreceğiz o bizi çok daha mutlu edecek. Sahada da aslında çok iyiyiz. Ayaktan başvurularımız oldukça düştü. Başvurular inmiş durumda. Kovid tanısıyla yatanların da yüzde 60'lara kadar inmiş durumda. Yoğun bakım sayısı da iyi gevşedi aşağıya iniyor. Bayram şekeri gibi lezzetli bir tablo. Kısıtlamaların etkilerini daha yeni yeni görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?
- En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Cuma hutbesi 14 Mayıs 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi tam metni
- Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!
- Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!
- Başkan Erdoğan açıkladı! Kontrollü normalleşme takvimi nasıl olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta var mı? 14 Mayıs ATV yayın akışı...
- Elon Musk tweet attı, ortalık yıkıldı! Bitcoin'i bıraktı, çöküş başladı! Düşüş ivmesine girdi...
- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yasaklar...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş iddia! Sezon finalinde gidiyor! Ayrılığın ayak sesleri...
- 1100 TL yardım kimlere, ne zaman verilecek? 1100 TL yardım E-Devler sorgulama...
- Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Kuyumcular Pazartesi günü açılacak mı?