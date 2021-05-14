Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! Yoğun bakımlarda son durum ne? Başhekim umutlandıran gelişmeyi A Haber'de açıkladı

KISITLAMALARIN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Yiyit, "Ölüm sayıları da gevşedi ama inişli çıkışlı gidiyor. İlerleyen haftalarda ölüm sayısındaki düşüşün de hızlanacağını göreceğiz o bizi çok daha mutlu edecek. Sahada da aslında çok iyiyiz. Ayaktan başvurularımız oldukça düştü. Başvurular inmiş durumda. Kovid tanısıyla yatanların da yüzde 60'lara kadar inmiş durumda. Yoğun bakım sayısı da iyi gevşedi aşağıya iniyor. Bayram şekeri gibi lezzetli bir tablo. Kısıtlamaların etkilerini daha yeni yeni görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.