Ali Babacan'ın siyasi ahlaksızlık itirafı! Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit

Türkiye ve dünya gündemi oldukça sıcak bir dönemden geçiyor. Terör devleti İsrail, Filistinleri katletti. Gazze’de şehit sayısı 24’e çıktı. Türkiye’de ise Millet İttifakı’nda yaşanan çelişkiler konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yatırımcılara ve bankaları tehdit etti. Ali Babacan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül’e destek verdiği itiraf etti ve kirli siyasetleri ifşa oldu. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu bankaları neden tehdit etti? Muhalefette kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? Ali Babacan bu itirafı neden yaptı? Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan MHP Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu değerlendirdi.

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