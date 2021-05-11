Ali Babacan'ın AK Parti'ye 'ihanet' itirafına A Haber canlı yayınında sert tepki: Çift karakterli...

AK Parti'de vekil olduğu dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf eden Ali Babacan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kabaktepe, "Babacan'ın yaptığı hadise de 'Bulunduğunuz siyasi partinin kuyusu nasıl kazılır?' buna örnek. Üzülüyoruz. Topluma inandırıcılığını nasıl sağlayacak? Onu da kendisine sorması lazım. Siyaset olarak çift karakterli olmanın örneği olarak görüyorum. Siyaset tarihine kötü bir leke olarak geçen Güneş Motel skandalını hatırlatıyor." dedi.

AK Parti ankara milletvekili olduğu dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf eden Ali Babacan ile ilgili konuşan Osman Nuri Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

BABACAN'IN "MUHALEFETE ÇALIŞTIM" İTİRAFI

Uzun yıllar bir part içerisinde görev alıyorsunuz. Birileriyle beraber hareket ediyorsunuz. Yine onunla birlikte hareket ederken, tam karşı cenahta da yer alacak şekilde bir girişimde bulunuyorsunuz. Bunu bir tükenmişlik sendromu olarak görüyorum. Siz Cumhurbaşkanımız aday olması için imza veriyorsunuz, aday olması için konuşuyorsunuz. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmaması için, karşı tarafın aday olması için bir takım girişimlerde bulunuyorsunuz. Ali Babacan'ın yaptığı hadise de 'Bulunduğunuz siyasi partinin kuyusu nasıl kazılır?' buna örnek. Üzülüyoruz. Topluma inandırıcılığını nasıl sağlayacak? Onu da kendisine sorması lazım. Siyaset olarak çift karakterli olmanın örneği olarak görüyorum. Siyaset tarihine kötü bir leke olarak geçen Güneş Motel skandalını hatırlatıyor.