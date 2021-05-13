Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı! A Haber Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde

MEHMETÇİKTEN BAYRAM MESAJI

Kahraman asker, "Buradan aileme öncelikle annem ve babamın ellerinden öperim. Eşime saygılarımı sunarım. Bayramlarını kutluyorum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Biliyoruz ki arkamızdalar yanımızdalar. Biz bu zorlu görevi başarıyla devam ettiriyoruz. Herkese selamlar saygılar." ifadelerini kullandı.