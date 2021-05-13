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Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı! A Haber Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde

Ramazan bayramı heyecanı pandemi gölgesinde yaşanıyor. Kahraman Mehmetçik ise vatan nöbetinde. Terör örütü PKK'ya yönelik en kapsamlı operasyonların yürütüldüğü Şırnak Namaz Dağı'nda Jandarma Kolordu Komutanlığında kahraman askerlerin bayram sofrasına A Haber ekibi misafir oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı! A Haber Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde

Kahraman Mehmetçik Ramazan bayramında da vatan nöbetinde. Terör örütü PKK'ya yönelik en kapsamlı operasyonların yürütüldüğü Şırnak Namaz Dağı'nda Jandarma Kolordu Komutanlığında kahraman askerlerin bayram sofrasına A Haber ekibi misafir oldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

MEHMETÇİKTEN BAYRAM MESAJI

Kahraman asker, "Buradan aileme öncelikle annem ve babamın ellerinden öperim. Eşime saygılarımı sunarım. Bayramlarını kutluyorum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Biliyoruz ki arkamızdalar yanımızdalar. Biz bu zorlu görevi başarıyla devam ettiriyoruz. Herkese selamlar saygılar." ifadelerini kullandı.

Mehmetçikten bayram mesajı MEHMETÇİKTEN BAYRAM MESAJI

A Haber Şırnak Namazdağı'nda A HABER ŞIRNAK NAMAZDAĞI'NDA


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