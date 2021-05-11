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Ali Babacan’dan “Muhalefete çalıştım” itirafı! Kirli siyasetin tam göbeğinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 11:33
Güncelleme:11.05.2021 11:46
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti parti üyesi iken Millet İttifakı’na çalıştım itirafı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül'e çalışmış. Babacan'ın itirafı siyasette ahlak tartışmalarını başlattı. Peki Ali Babacan iş birliğini neden itiraf etti? Siyasi iki yüzlülük mü? Başkan Erdoğan'ın adaylığı için imza verip abdullah Gül'e nasıl çalışmış? Siyaset gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu
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