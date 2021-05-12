A Haber'de Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kara leke

A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ihanetini yüzü kızarmadan itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara kripto derler" ifadelerini kullandı.