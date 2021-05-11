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Ali Babacan’dan 2018 seçimleri itirafı! Başkan Erdoğan’a karşı muhalefetin yanında yer almış

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 10:41
Güncelleme:11.05.2021 11:01
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etti. Babacan'ın ihanet itirafı Ankara'da günün konusu oldu. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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