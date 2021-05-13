Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

"Kılıçdaroğlu hala Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyor" bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e ait. Memleket Meselesi programına konuk olan Bilgiç, Ali Babacan'ın "ihanet" açıklamalarını da değerlendirdi. Peki Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN