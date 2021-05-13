13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 12:44
Güncelleme:13.05.2021 13:16
"Kılıçdaroğlu hala Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyor" bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e ait. Memleket Meselesi programına konuk olan Bilgiç, Ali Babacan'ın "ihanet" açıklamalarını da değerlendirdi. Peki Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Babacana Fırıldak Kubilay benzetmesi! BABACAN'A "FIRILDAK KUBİLAY" BENZETMESİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
Türkiye'nin özel birlikleri A Haber'de
Türkiye'nin özel birlikleri A Haber'de
Babacan'a Fırıldak Kubi benzetmesi!
Babacan'a "Fırıldak Kubi" benzetmesi!
Mehmetçikten bayram mesajı
Mehmetçikten bayram mesajı
PKK’ya “Pençe” darbesi!
PKK’ya “Pençe” darbesi!
Emekli askerlerin amacı ne?
Emekli askerlerin amacı ne?
Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
Celtic taraftarının Filistin isyanı!
Celtic taraftarının Filistin isyanı!
Türkiye'den katil İsrail'e peş peşe tepki
Türkiye'den katil İsrail'e peş peşe tepki
105 hain etkisiz hale getirildi
105 hain etkisiz hale getirildi
Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!
Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!
Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır
Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır
Daha Fazla Video Göster