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Ali Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme: FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi...
Son dakika haberi... CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafı üzerin Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İnce, "atılan iftiraların gerekçesi bir bir ortaya çıkıyor" dedi. Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.