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Ali Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme: FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi...

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Giriş: 12.05.2021 10:55
Güncelleme:12.05.2021 11:27
Son dakika haberi... CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, Ali Babacan'ın itirafı üzerin Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İnce, "atılan iftiraların gerekçesi bir bir ortaya çıkıyor" dedi. Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Babacanın itirafı için çarpıcı değerlendirme BABACAN'IN İTİRAFI İÇİN ÇARPICI DEĞERLENDİRME
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Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme
Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme
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