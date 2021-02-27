Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır





MAĞDURİYET DEĞİL MAĞRURİYET



Tanık filmi yapımcısı ve senaristi Kerem Tekinalp, "Bizler gençler olarak şuna değinmek istiyoruz, 28 Şubat aslında bir mağduriyet silsilesi değil mağruriyet silsilesidir. Bizim ablalarımız direndiler, mücadele ettiler ve başardılar" dedi.

Çalışmalarına, "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" inancıyla başladıklarını ifade eden Tekinalp sözlerini şöyle sürdürdü: Biz bu filmle başladık; Kudüs'ü, Filistin'i, Doğu Türkistan'ı bundan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Onlar da bizimdir, 28 Şubat mücadelesi de bizimdir.





6 İSMİN HİKAYESİ ANLATILIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yanında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği filmin yapımcılığını ve senaristliğini Kerem Tekinalp üstleniyor.

Yönetmeni Bünyamin Bayansal, yardımcı yönetmen Ercan Eyigün, görüntü yönetmeni ise Emre Pekçakır. Belgesel filmde, farklı alanlarda 6 ismin yaşadıkları üzerinden darbe "Şahitlerin Dilinden 28 Şubat" sloganıyla aktarılıyor. Şair ve aktivist Ahmet Mercan, mimar Esra Özdil, avukat Elif Uzunpınar, pedagog ve aile danışmanı Yıldız Konal, eğitimci Esra Ege Gürler, aktivist Dilek Yıldırım filmde hikayelerini anlatıyor.