Son dakika: Fahrettin Altun'dan "28 Şubat darbedir" açıklaması

Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, stk'lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi.