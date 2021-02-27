15 günde 15 yasa 1500 günde 1500 düzenleme" hatırlıyorsunuz bu konuşmaları. Ne istiyorlarsa yaptılar? Ne yaptılar? Türkiye'de şeker kanununa kadar, petrol arama kanununa kadar, yer altı kanununa kadar her şeyi yabancıların istediği şekle getirmeye çalıştılar. Sayın Devlet Bahçeli bunu durdurdu. Kendi hükümetini düşürerek erken seçime gitti.

Bütün bunları ne için söylüyorum? 28 Şubat'ı planlayan ve icre eden güçler, 2016'da darbeyi planlayan, icra etmeye çalışan güçler 90-93 arasında Özal'ın "yeni bir Orta Doğu politikası" dediği anda fikrini paylaştığı 3 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan güçler, 90 yılından önce de bunu denediler. Ne zaman bu iş durdu biliyor musunuz? Ne zaman emperyal güçler istedikleri gibi at oynatamadılar?