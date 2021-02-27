İBB’de "bankamatik memuru" tartışması! Grevin nedeni bankamatik memurları mı?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in açıklamaları:

"İstanbul'da maalesef 1994 yılından öncesine döndük. 94 yılından 2018 yılına kadar biz İstanbul'un en fazla temizliğinden memnunduk. Yurt dışına gittiğimizde İstanbul'un temizliği ile gurur duyuyorduk.

Haliç'in koktuğu, hava kirliliğinin olduğu ve çöplerin toplanmadığı ve patlayan çöplerin olduğu zamanlara geri döndük sanki. 2021 yılında göz bebeğimiz İstanbul'da çöpten konuşmak üzüntü verici bir durum.

CHP'li belediyelerde toplanamıyor. Üstelik pandemi döneminde böyle bir durum yaşıyoruz. İnsanlar oralarda bu çöplerin üzerinden atlayarak bir yerlere gitmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.

Çöp toplanamayan ilçelere baktığımız zaman buraların ekonomik olarak büyük ilçeler olduğunu göreceğiz. Burada emlak değerleri çok fazla ve buralarda belediyelerin geliri daha fazla.

20 milyon borçla devrettiğimiz Maltepe'nin 500 milyon borcu var ve çöpler toplanmıyor. Biz bunu anlamıyoruz. Artı kasayla devrettiğimiz Kartal'da 650 milyon borç var.

İBB yeni yönetimiyle 15 bin insanı işinden etti bu insanlar zor durumdayken CHP'li ilçelerde bankamatik çalışanları var. Asıl problem orada başlıyor. Buralarda AK Partili belediyelere göre 7 kat fazla işçi çalıştıran yerler var ama yerlerde çöp var. Bunu izah edemiyoruz. Bunun adı beceriksizliktir.

Bakırköy Belediye Başkanı ile DİSK 2. Şube Başkanı kendi aralarında konuşurken diyorlar ki: Bakırköy'de 2 bin 133 çalışan var. Bu konuşma geçiyor: Bunların yüzde 65'i bankamatik Çok çalışıyor sanıyorsunuz. Çöpler de yer ama bunun nedeni bu işte diyorlar.

Hemen yanı başında Gaziosmanpaşa'da nüfusun iki kat olduğu bir yerde çalışan sayısı 496 kişi. İşte problem burada zaten CHP'li belediyelerde çok çalışan görünüyor. Ama yapılması gereken işler yapılmıyor."