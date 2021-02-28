Unutulmayan gün: 28 Şubat darbesi! O tanklar milletin hayallerini ezdi

Avukat Cüneyt Toraman: 28 Şubat darbe sürecinde eğitim hakkı engellenen öğrencilerin hayalleri o tankların altında ezildi. Bir milyon kamu görevlisi, irtica iddiasıyla soruşturmaya maruz kaldı, bir kısmı ihraç edilirken bir kısmı başka şehirlere sürüldü. 1995 seçimlerinde en fazla oy alan Refah Partisi, uyduruk gerekçelerle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. AK Parti, 28 Şubat darbesinin uygulamalarına son verdi.

Avukat Necati Ceylan: 28 Şubat'ta inançlı, kültür ve tarihi değerlerine bağlı İslami hassasiyeti olan kişiler hedef alınmıştır. Bakkalından kebapçısına, öğretmeninden öğrencisine, ev hanımına kadar 6 milyon fişleme yapılmıştır. Fişlemede ölçüler belli, Müslüman olman, namaz kılman yeterlidir.