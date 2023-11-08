Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç! Araba alacakların merakla beklediği haber

Bu sürecin dışarısında başkaca nedenler ile çekilen araçlar söz konusu. Çok sayıda haciz dışında çekilen araçlarımız mevcut. Bu araçlarla ilgili de bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığının bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü çok sayıda otomobil, yıllardır bu otoparklarda alınmadan kalıyor. Bu araçların kamu yararı çerçevesinde milli sermayeye kazandırmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.