TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar? Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir?

Türkiye'nin yerli ve millî gururu TOGG'da geri sayım başladı. Ön siparişlerin alınacağı TOGG otomobilin batarya özellikleri ve fiyatı araştırılan konular arasında yerini aldı. TOGG bir elektrikli araç olduğu için pil kapasitesi ve şarj dolum süresi oldukça kritik bir öneme sahip. Peki TOGG batarya ömrü ne kadar? TOGG batarya uzun ve kısa şarj süresi kaç dakika?