2. el otomobil alım satımlarında flaş değişim! Otomobil piyasasında hareketlilik başladı

"Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum. Fiyatlarda dalgalı bir şekilde gidiyor. İhtiyacı olmayan vatandaş şu anda galericilere dahi getirmiyor. Getirse de afaki rakamlar var. Yine bir kargaşa var. Sattığımızı alamıyoruz. Genel olarak piyasa sakin. Yasaklar kalktı, pandemi bitiyor dedik ama şuan bize yansıyan bir şey yok. Şu anda yüksek model araçlar satılmıyor. Genellikle otomatik vites ve 80 ile 150 bine kadar olan düzgün araçlar satılıyor. Vatandaşın tercihi ucuz olsun."