30 Haziran 2021, Çarşamba
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İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz
Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.