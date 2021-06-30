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İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? Düşüşe ne zaman geçer? A Haber'de değerlendirdi: Azalış olacağını öngörüyoruz

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 16:01
Normalleşme, yaz sezonu ve Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Peki fiyatlar yükseldi mi? Düşüşe geçer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Oto galeri sahibi Mustafa Anaçal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi? İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?
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İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
İkinci el araç fiyatları yükseldi mi?
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