Son dakika: Tesla'ya Avrupa'dan şok haber
Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de kurmayı planladığı fabrikaya veto geldi. Berlin yakınlarındaki ormanlık alanda kurulması planlanan fabrika, çevreci grupların tepkisine maruz kaldı. Yargıya taşınan Tesla'nın yeni fabrikasına onay çıkmadı.
Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı.
BBC'nin haberine göre Tesla bu süreçte ormandaki ağaçların kesimine başlamıştı. Mahkeme Pazar günü verdiği karar ile Tesla'nın faaliyetlerini geçici olarak, mahkeme sonuçlanana kadar durdurdu.
Tesla'nın kurmayı planladığı fabrika Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı. Grünheide bölgesindeki Gigafactory, Tesla yöneticisi Elon Musk tarafından Kasım ayında duyurulmuştu.
Konu o günden bu yana ülkedeki çevrecilerle Hristiyan Demokrat ve Hür Demokrat partileri karşı karşıya getiriyordu. İki parti de bu fabrikaya izin verilmemesinin Almanya'nın "şirketlere kolaylık sağlayan bir ülke olduğuna dair imajına" zarar vermesinden korkuyor.
Tesla henüz bu fabrika için Alman makamlarından gerekli onayları alabilmiş değil. Fakat Almanya Çevre Bakanlığı, Tesla'ya "riski kendine ait olmak üzere" gerekli hazırlıklara başlama izni vermişti.
BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ
Bu hazırlıklar kapsamında 91 hektarlık ormanda binlerce ağacın kesilmesi çevrecileri öfkelendirmişti.
Tesla bölgede 400 futbol sahasından daha büyük olan 300 hektarlık bir toprak satın almış ve inşaatı 2021'de tamamlamayı planlamıştı.
Şirket 12 bin kişiyi çalıştırarak yılda 500 bin araç üretmeyi planlıyor. Büyük Alman otomobil şirketleri de elektrikli araç pazarına daha güçlü bir şekilde girmeye çalışırken Tesla fabrikayı bir an önce açarak rakiplerinden bir adım önde olmak istiyor.
Yerel basına göre Tesla bölgedeki orman karıncası kolonilerini, sürüngen ve yarasaları başka bölgelere taşımak için uzmanlarla görüşüyor.
Almanya'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Tesla'nın satın aldığı arazide de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu. Yalnızca Ocak ayında etkisiz hale getirilen bomba sayısı yedi oldu.
Tesla'nın şu anda biri ABD'de biri de Çin'in Şangay kentinde olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.
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