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Gaziantep Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Gaziantep Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Gaziantep Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan sıralaması esasına göre kadrolara yerleştirilecek adaylara ilişkin başvuru detayları yayınlanan ilan ile duyuruldu. İşte ayrıntılar…

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