Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 SSB başvuru şartları ve kadro dağılımı
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre boş kontenjanlara personel alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu ilanın erişime açılması ile birlikte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 SSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci derece kadrolara atanmak üzere boş kontenjanlara Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın yaıynlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Adaylar internet üzerinden başvuruları yaparak istenen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor. Peki, Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 SSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuruları 1 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, www.ssb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
Kadro dağılımı;
Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Kasım 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar sisteme yüklenmesi gerekiyor.
İşte başvuru için istenen belgeler:
a) Özgeçmiş
b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,
d) 15.11.2019 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,
e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),
f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.
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