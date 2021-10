Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 SSB başvuru şartları ve kadro dağılımı

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.



Sözlü sınav, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.



Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.