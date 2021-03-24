Son dakika | Adalet Bakanlığı personel alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ne zaman açıklanacak?
Son dakika | Adalet Bakanlığı personel alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte binlerce adayın merakla beklediği sorunun yanıtı...
Adalet Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel alacak. Binlerce kişi çeşitli branşlardaki kadrolara girmek için başvuruları yaptı. Sıra geldi başvuru sonuçlarına... Aradan bugün itibarıyla 11 gün geçerken "Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları açıklandı mı? CTE sonuçları ne zaman açıklanıyor?" sorusu yoğunlaştı.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adalet Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 27 Mart'a çevrilmiş durumda... Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
TEMİZLİK İŞÇİSİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Adalat Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart't açıklanmıştı. Şimdi sıra sözlü sınav tarihlerinde... Fakat net tarih henüz bilinmiyor.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.