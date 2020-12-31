Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Kut'u güldüren anlar
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü şarkıcı Burak Kut konuk oldu. Burak Kut'a yöneltilen 60.000 TL değerindeki Fatih Terim sorusuysa neşeli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o soru...
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"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Geceye ise Burak Kut'a gelen bir soru damga vurdu.
60 BİN LİRALIK SORUYU BİLDİ!
Neşeli anların eksik olmadığı yarışmada geceye Fatih Terim ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu. Kut Fatih Terim ile ilgili soruya doğru cevap vererek 60 bin liralık ödüle ilerledi.