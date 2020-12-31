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Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Kut'u güldüren anlar

ekranlarının fenomen bilgi yarışması yılbaşı özel bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü şarkıcı konuk oldu. Burak Kut'a yöneltilen 60.000 TL değerindeki sorusuysa neşeli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o soru...

MEDYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Milyoner'de çok konuşulan Fatih Terim sorusu! Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Kut'u güldüren anlar

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Geceye ise Burak Kut'a gelen bir soru damga vurdu.

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60 BİN LİRALIK SORUYU BİLDİ!

Neşeli anların eksik olmadığı yarışmada geceye Fatih Terim ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu. Kut Fatih Terim ile ilgili soruya doğru cevap vererek 60 bin liralık ödüle ilerledi.

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