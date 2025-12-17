Umutlu bekleyiş sürüyor! Fatih Ürek’in dostundan duygusal paylaşım

17 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 17.12.2025 09:36 Güncelleme: 17.12.2025 10:01
Haftalardır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Umutlu bekleyiş sürerken, ünlü sanatçının yakın dostu, sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

15 Ekim'de İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdikten sonra 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı.

59 yaşındaki sanatçının tedavisi yoğun bakımda sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sanatçının menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz günlerde Ürek'in şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını söyledi.

Sanat camiasından destek mesajları gelmeye devam ederken, Ürek'in yakın dostlarından Gülay Kamaz da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR"

Kamaz, paylaşımına, "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.

"HEP DUAMIZDASIN CANIM"

Bir paylaşım da Gonca Vuslateri'den geldi. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan paylaştığı kareye ''Hep duamızdasın canım" notunu düştü.

