Umutlu bekleyiş sürüyor! Fatih Ürek’in dostundan duygusal paylaşım

Fatih Ürek'in yakın dostundan paylaşım / Kaynak: Instagram

"MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR"

Kamaz, paylaşımına, "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notunu düştü.