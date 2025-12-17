Projesiz müze yapmışlar! İBB’de buhar olan 188 milyon TL

İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın 'Arkasında Murat Ongun var' dediği Dijital Deneyim Raporu'nda tam anlamıyla bir vurgun yaşandığı ortaya çıktı.

İBB'de yaşanan bir yolsuzluk daha ortaya çıktı (AA)

188 MİLYON TL'LİK KAMU KAYNAĞI UYGUN İHALE SÜRECİ OLMADAN HARCANDI

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ üzerinden yürütülen Dijital Deneyim Müzesi projesinde ciddi mevzuat ihlallerini ortaya koydu.

Rapora göre, yaklaşık 188 milyon TL'lik kamu kaynağı, herhangi bir onaylı proje, fizibilite raporu ve usulüne uygun ihale süreci olmadan harcandı.

Sayıştay, müzenin yapım ve kurulum sürecine önce harcama yapılarak başlandığını, proje ve teknik dokümanların ise sonradan oluşturulduğunu tespit etti. Bu durumun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Tutuklu İBB Eski Sözcüsü Murat Ongun (ahaber.com.tr)

'YETKİ AŞIMI'



Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise harcamaların tek bir yapım işi olarak ihale edilmemesi oldu. Müze için yapılan alımların, parçalara bölünerek "mal ve hizmet alımı" şeklinde gerçekleştirildiği, böylece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun rekabet ve şeffaflık ilkelerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi.