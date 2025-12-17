Bunu kimse beklemiyordu! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan sürpriz düet!

Kaynak: Sosyal medya

"TÜRKAN ŞORAY'A BENZİYOR" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, birkaç hafta önce Cihangir'de birlikte görüntülenmiş, Dalkılıç sevgilisi için "Türkan Şoray'a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum" demişti. Bu açıklama, sahnedeki düetin ardından yeniden gündeme geldi.