Bunu kimse beklemiyordu! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan sürpriz düet!

17 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 10:00 Güncelleme: 17.12.2025 10:06
Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, sahnede birlikte seslendirdikleri düetle magazin gündemine damga vurdu. Çiftin romantik performansı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, hem özel hayatı hem de geçirdiği burun ameliyatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Dalkılıç, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda sevgilisiyle birlikte yaptığı düetle geceye damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Konserden paylaşılan fotoğraf ve videolar sosyal medyada hızla yayıldı.

Takipçileri, paylaşımların altına yaptıkları yorumlarda çiftin enerjisini ve uyumunu överken, özellikle Özgü Kaya'nın sahnedeki performansı büyük beğeni topladı.

"TÜRKAN ŞORAY'A BENZİYOR" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya, birkaç hafta önce Cihangir'de birlikte görüntülenmiş, Dalkılıç sevgilisi için "Türkan Şoray'a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum" demişti. Bu açıklama, sahnedeki düetin ardından yeniden gündeme geldi.

11 KEZ BIÇAK ALTINA YATMIŞTI

Bir döneme Merve Boluğur ile yaşadığı çok konuşulan ilişkisi ve kısa süren evliliğiyle damga vuran Murat Dalkılıç, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, özellikle burun kemiğinde yaşadığı ciddi problem nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte sık sık operasyon geçiren Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 11. kez ameliyat masasına yatarak hayranlarını endişelendirmişti.

