550 bin TL krizi çözüldü! Hülya Avşar davasını geri çekti

Her yaptığı, her söylediği olay olan isimlerden Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu ve sadece 4 bölüm yayınlanan 'Yıldız De Bana' programının yapım şirketiyle bölüm başına 250 bin TL karşılığında anlaşma sağladı.