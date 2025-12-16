16 Aralık 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri 550 bin TL krizi çözüldü! Hülya Avşar davasını geri çekti

550 bin TL krizi çözüldü! Hülya Avşar davasını geri çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 08:44 Güncelleme: 16.12.2025 08:45
550 bin TL krizi çözüldü! Hülya Avşar davasını geri çekti

Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu ve sadece 4 bölüm yayınlanan Yıldız De Bana programının yapım şirketiyle yaşadığı ücret anlaşmazlığında uzlaşmaya vardı.

Her yaptığı, her söylediği olay olan isimlerden Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu ve sadece 4 bölüm yayınlanan 'Yıldız De Bana' programının yapım şirketiyle bölüm başına 250 bin TL karşılığında anlaşma sağladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Ancak programın dördüncü bölümün ardından final yapması üzerine taraflar arasında ödeme konusunda anlaşmazlık çıktı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ünlü sanatçı, ödenmesi gereken 550 bin TL'nin, yapılan uyarılara rağmen hesabına yatırılmadığını belirterek adliyenin yolunu tuttu.

Kaynak: AAKaynak: AA

İCRA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Avşar, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede 450 bin TL ödeme yapıldığı ama geri kalan ücreti alamadığı için icra talebinde bulundu.

Yapım şirketi cevap dilekçesinde parayı ödediğini iddia etti ama Avşar ödeme yapılmadığını söyledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yeni bir gelişme yaşandı. Avşar ve yapım şirketi arasında uzlaşma sağlandı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, davadan feragat etti.

Kaynak: AAKaynak: AA

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör