11 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Eski Survivor Aycan Yanaç'tan darp iddiasına ilk açıklama!

Eski Survivor Aycan Yanaç'tan darp iddiasına ilk açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 10:37
Eski Survivor Aycan Yanaç’tan darp iddiasına ilk açıklama!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, hakkında ortaya atılan darp iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Öte yandan, eğlence mekanındaki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Aycan Yanaç hakkındaki darp iddiası, Nisa Sözen'in 5 Aralık'ta Nişantaşı'ndaki bir mekanda yaşandığını iddia ettiği olayla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Genç kız Nisa Sözen, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Direkt yüzüme eliyle vurdu ve beni yere yatırdı. Yerdeyken beni darp etti, vurdu, saçımı çekti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İddialar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Aycan Yanaç cephesinden açıklama geldi. Hakkında yapılan suçlamaları kesin bir dille reddeden Yanaç'ın avukatı, iddiaları asılsız, gerçek dışı ve yönlendirici içerikler olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"GERÇEK DIŞI SÖYLEMLER"

"Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir. Gerçek dışı söylemler üzerinden yapılan paylaşımlar, tarafımızca "gündeme gelme" ve "itibar zedeleme" amacı taşıyan açıklamalar olarak değerlendirilmekte olup, ilgili kişi ve mecralar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun, tek taraflı beyanlara ve kişilik haklarına zarar verici nitelikteki açıklamalara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan eğelence mekanındaki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AYCAN YANAÇ HAKKINDA DARP İDDİASI! YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör