Ayrılığa dayanamadılar! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç böyle görüntülendi
Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç,barıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam basın mensuplarınca el ele görüntülendi.
Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 42 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kısa süreli aşk yaşayıp ayrıldığı meslektaşıyla ilişkisine bir şans daha vermişti.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan, Rüya Coriç'e bir çiçek gönderdi. Ceyhan'ın sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Coriç, ilişkisine bir şans daha vererek barıştı.
AYRILIĞA DAYANAMADILAR
Geçtiğimiz haftalarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkan ikili, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkilerine kaldıkları yerden devam eden çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER
Yan yana poz vermeyen Ceyhan ve Coriç, uzun zaman sonra ilk kez birlikte görüntülendi.
2. Sayfa'nın haberine göre, İbrahim Ceyhan, sevgilisi Rüya Coric ile önceki akşam bir etkinliğe beraber katıldı. Aşıklar, uzun zaman sonra ilk defa beraber ortaya çıktı.
