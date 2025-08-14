14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 12:02
Fahriye Evcen’den iddialara fotoğraflı yanıt

Magazin dünyasının örnek çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in boşanacağı iddiası konuşulmaya devam ederken, ikiliden gelen son sosyal medya paylaşımı dedikodulara yanıt niteliğinde oldu.

2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de düğünle taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evli, mutlu ve çocuklu çiftlerimiz arasında yer alıyor.

Karan ve Kerem isminde iki evladı olan çift, son günlerde boşanma iddialarıyla gündeme geliyor. Dedikoduların fitilini ateşleyen olay ise Evcen'in sosyal medyada yaptığı bir değişiklik...

KAFA KARIŞTIRAN SOYADI HAMLESİ!

Evcen'in Instagram profilinde yer alan soyadı kısmını silmesi "Boşanıyorlar mı?" sorusunu gündeme getirmişti. "Özçivit" soyadını tekrar ekleyen oyuncu, şimdi de sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

İDDİALARA BÖYLE YANIT VERDİ

Ünlü çiftin otomobil içinde verdiği poz kısa sürede gündem oldu. İşte ayrılık iddialarını yalanlayan kare...

