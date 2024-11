İclal Aydın "Canım kızım" diyerek paylaştı! Gören ikizi sandı

52 yaşındaki İclal Aydın, fazla kilolarından kurtulmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Annelik kimliğiyle dikkat çeken Aydın, zaman zaman yaptığı paylaşımlarda kızına yer vermeyi de ihmal etmiyor.

Budapeşte'de okuyan kızına özlemini sık sık dile getiren Aydın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Instagram

"İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM"

Güzel oyuncunun kızı Zeynep Lal Başbuğ, 22 yaşına bastı. Ünlü isim, kızı Zeynep'in doğum gününü duygusal sözlerle kutladı:

"Canım kızım. 22 yıl önce bu saatlerde kahkahalar atarken doğumun başlamıştı. O gece o kadar çok gülmüştüm ki sanırım "annem neden bu kadar gülüyor?" diye merak edip, beklediğimiz tarihten on gün erken gelmeye karar verdin. Sabah kucağıma verdikleri o pembe beyaz bebeğin altı yedi aylık halini sevdim dün gece rüyamda. Ama ne sevdim öptüm anlatamam. Yumuş ayaklarını, ellerini öptükçe dişsiz küçük ağzından bebek kıkırdamaların dökülüyordu. Her halini, her yaşını hep çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Gözümün nuru, ömrün mutluluk ve huzur dolsun inşallah. İyi ki doğdun yavrum"

ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZETİLDİ

Annesinin gençliğine çok benzetilen Zeynep Lal'e beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Instagram

"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı.

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti:

"Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.Lal üstünde inceltme olmazsa 'dilsiz' anlamına geliyor. Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor."