CANLI | Asya'da korkunç gece! Hindistan- Pakistan savaşında bilanço ağırlaşıyor
Hindistan-Pakistan geriliminde sıcak dakikalar yaşanıyor. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini ve bu saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurdu. İslamabad yönetimi ayrıca 5 Hint uçağını düşürdüklerini ileri sürerken, Hindistan ise 9 hedefi vurduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı belirtildi. Pakistan ise Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
HİNDU YETKİLİLLERDEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA: ADALETİ SAĞLADIK
Hindistan, Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistleri hedef alan saldırıya yanıt olarak başlattığı Pakistan savaşının ardından ilk resmi açıklamayı yaptı. Hint yetkililer, “Operasyon Sindoor” adını verdikleri harekâtın adalet arayışıyla başlatıldığını belirtirken, açıklamalar sırasında gazetecilerden soru alınmadı.
HİNT ORDUSU: TERÖR ALTYAPISI HEDEF ALINDI
Hint Ordusu adına konuşan Albay Sophia Qureshi, operasyon kapsamında toplam dokuz terör kampının imha edildiğini belirtti. Hedef alınan noktalar arasında sözde militan toplama merkezleri, teröristlerin sınır ötesine geçiş noktaları, ideolojik etki alanları ve eğitim kampları bulunduğu ifade edildi. Qureshi, “Operasyonda sivil kayıpları önlemek için özel teknolojiye sahip hassas silahlar kullandık.” dedi.
‘PAKİSTAN’IN ROLÜNE DAİR KANITLARIMIZ VAR’
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misri ise yaptığı açıklamada, Pahalgam’daki saldırının Hindistan kontrolündeki Keşmir’deki huzur ortamını hedef aldığını söyledi. Misri, “Pahalgam’daki turistlere yönelik saldırının arkasında Pakistan’ın olduğu yönünde elimizde net istihbarat verileri mevcut. Pakistan, teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.
Misri ayrıca Hindistan’ın bu sabah, sınır ötesinden gelen tehdide doğrudan karşılık verdiğini belirterek, “Hedefimiz, sınırın ötesindeki terör altyapısını etkisiz hale getirmekti.” dedi.
Yetkililer, operasyonla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, basın mensuplarının sorularını ilerleyen günlerde yanıtlayabileceklerini bildirdi.
DÜNYANIN 'YOK OLMASI' İHTİMALİNE KARŞI UYARI
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkesinin varoluşsal bir tehdit altında kalması durumunda nükleer seçeneği değerlendireceklerini dile getirdi. Pakistan'ın Hindistan'a karşılık vereceğinin altını çizen Asif, bütün askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.
Pakistan merkezli Samaa TV'ye açıklamalar yapan Asif, Pakistan'ın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması halinde "hiç kimsenin hayatta kalamayacağını" belirtti. Asif, böyle bir durumda "başka hiçbir ulusun da" varlığını sürdüremeyeceğini sözlerine ekledi.
POONCH KASABASINDA EN AZ 8 HİNTLİ ÖLDÜ
AFP, Hindistan'ın sınır bölgesindeki Keşmir'in Poonch kasabasında en az sekiz Hintlinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hintli maliye görevlisi Azhar Majid, ölümleri doğruladı.
Majid, kasabadaki hastaneden yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan güçlerinin karşılıklı topçu ateşi açması sonucu köyde kayıplar yaşandığını kaydetti. Majid, yetkililerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
PAKİSTAN'DA 26 ÖLÜ, 46 YARALI
Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.
Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.
HİNDİSTAN'IN HEDEF ALDIĞI CAMİ!
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.
Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Cami, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
RUBİO'DAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Rubio, X platformundan yaptığı açıklamada "Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu" belirtti.
Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.
Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.
8 ÖLÜ 35 YARALI
Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda 8 Pakistanlının hayatını kaybettiği, 35 yaralı ve 2 kayıp bilgisinin bulunduğunu belirtti.
Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a 6 ayrı noktadan toplam 24 saldırı düzenlediğini ve hedef alınan tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu ifade etti. Chaudhry, saldırılarda en çok camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi hasar gördüğünü aktardı.
Hindistan CNN News kanalı Pakistan'a yönelik saldırıda terörist olarak adlandırdığı 12 kişinin öldüğünü 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
5 HİNDİSTAN SAVAŞ UÇAĞI VE 1 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.
HİNDİSTAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan devlet televizyonu PTV News'a konuşan kaynaklar, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.
Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.
Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.
Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.
Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: SALDIRILARA KARŞILIK VERME HAKKINA SAHİBİZ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.
Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.
İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
UÇAKLAR İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPIYOR
A HABER PAKİSTAN'DAN CANLI YAYINDA
Gazeteci Fakhar Ur Rahman, A Haber canlı yayınına bağlanarak detayları aktardı. Fakhar Ur Rahman, “Pakistan Askeri Sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Pakistan’a üç füze ile üç hedefi vurdu. Bu füzeler Pakistan kontrol altındaki Keşmir bölgesi ve bir camiye Hindistan tarafından füze ile hedef alındı. Füze saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bir kadın ve erkeğin yaralı olduğu konusunda askeri yetkililer tarafından bilgiler geldi. Pakistan’da şu anda saat gece 02.00. Bu saldırılar yaklaşık 20 dakika önce meydana geldi. Tam o sırada bu uyku zamanı oluyor. Bir çok insan yatağında olmuş oluyor. Dolayısıyla bilgiler şu anda karmakarışık. Pakistan Ordu Sözcüsü bilgilerin toplandığını ne kadar can kaybı olduğunu konusunda net bilgileri daha sonradan paylaşacak. Pakistan’ın Hindistan’da hangi hedeflere bulunduğuna dair şu an elimizde bir bilgi yok ancak dediğimiz gibi Pakistan halkı şu anda uyanmış durumda. Herkes televizyon ve sokaklarda savaş başladı mı? sorusu herkesin ağzında büyük bir panik havası yaşanıyor şu anda." dedi.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.
TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TELEFON
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.
PAKİSTAN'DA CAMİ BOMBALANDI
Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılardan biri Mescid-i Tayyib Camisi’ni hedef aldı; cami ağır hasar alırken imam şehit oldu. Pakistan, saldırılara kendi belirleyeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.
TRUMP: UTANÇ VERİCİ
ABD Başkanı Donald Trump, "Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği saldırıları yeni öğrendik, bu gerçekten utanç verici bir durum. Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerine yer verdi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI?
Pakistan Ordu Sözcüsü, "Hindistan’ın saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Bir camiye siviller içindeyken saldırı düzenlendi, bu alçakça ve utanç verici bir eylemdir." ifadelerine yer verdi.
"KARŞILIK VERECEĞİZ"
Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.
Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça ve gizli" şeklinde niteleyerek kınadı.
Asif, Hindistan'ın saldırılarına "daha büyük güçle" karşılık vereceklerini belirtti.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri ise saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Güvenlik yetkilileri, Hindistan'ın söz konusu saldırıda sivilleri "kasten hedef aldığını" savundu.
HİNDİSTAN ORDUSU KEŞMİR'DEKİ "HEDEFLERE" ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI
Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.
9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.
Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.
HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.
HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!
Hindistan-Pakistan geriliminde yeni gelişme yaşandı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada 'Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
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