Tanyeli hastaneden paylaştı! Şarkıcı Zara’ya duygu yüklü sözler...

Pankreas kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecine başlayan oryantal dansçı Tanyeli, zor günler geçiriyor. Bu süreçte sanat camiasından birçok ünlü isim Tanyeli'yi yalnız bırakmıyor.

Tanyeli'den duygu yüklü paylaşım (Instagram)

Bu ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Zara… Ünlü şarkıcı Tanyeli'yi hastanede ziyaret etti. Tanyeli ise Zara'nın ziyareti sonrası ünlü şarkıcıya teşekkür ederek duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tanyeli paylaşımında, "Can Zaram bugün ziyaretime geldi, gül yüzünü gördüm ne mutlu oldum ifade edemem, düşünün ki ağrıdan kıvranıyorum onu görünce ağrım sızım hafifledi, yüzüm gülümsedi. Son haftalarda hep hastaneler, ağrılarla mücadele ederken bir kez daha anladım ki bu süreçte, moral çok önemli, hatta en önemli şey , bu süreçte manevi olarak güç verdi bana , çünkü onun denizi çok engin ,ruhu çok derin ,dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi ,içini açan , milyon ışık saçan her sohbetinde bayılmışsa ruhun, aydınlatan bir ışık küresi. Doyamam onunla derin sohbetlere, bir ayna tutar benliğime, hatırlatır özü özüme. Ne kadar çok seviyorum seni Zaram hem de çok. Hastaneye kaçıncı gelişin ne kadar değerli benim için, nasıl mutlu oluyorum çocuklar gibi her seferinde. İyi ki varsın canım Zara'm"

Ayrıca Tanyeli, "O büyüleyici sesinin hayranıydım hep ama Allah'ın seni lütuflandırdığı fıtratın. Can Zara'm kimselere benzemiyorsun, eşin benzerin yok, camiamızda dalga geçer gibi geliyorum deyip gelmeyenler, her halde tenezzül etmiyorlar diye düşündürür bana, çünkü onlar hayatı sahnede gibi alt kadro ,üst kadro diye görüyorlar galiba. Yani sen tenezzül edip üşenmeden yine geldin ,hoş geldin o gül yüzüne kurban. Seni çoooook seviyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye gelerek mide operasyonu geçirmişti. Ameliyattan sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, yakalandığını tesadüfen öğrendiği pankreas kanseriyle bir süredir mücadele ediyor.

Tanyeli, geçen gün sosyal medya hesabından operasyona girmeden önce paylaşım yapmıştı. Operasyona girerken duygusal anlar yaşayan

Tanyeli, "Ben hazırım gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu minik operasyondan inşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde çıkacağız. Buna inanıyorum çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.