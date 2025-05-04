CHP’nin şaibeli kurultay iddianamesinde sona doğru! Delege avına çıkan 9 vekile fezleke

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)

BANKA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI PARA HAREKETLERİ

Başsavcılığın ulaştığı tanık ifadeleriyle birlikte İstanbul'daki 4 ayrı döviz bürosundan 50 milyon doların kurultay öncesi Ankara'ya taşındığı öne sürülmüştü. Kamera kayıtları ve hard diskler delil olarak dosyaya girdi. MASAK raporlarıyla bazı delegelerin, partililerin ve gazetecilerin hesaplarında olağan dışı para hareketleri saptandı.