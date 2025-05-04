CHP’nin şaibeli kurultay iddianamesinde sona doğru! Delege avına çıkan 9 vekile fezleke
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullanıldığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada sona gelindi. 124 şüpheli içinde 9 CHP milletvekili de bulunurken, savcılık bu isimlerle ilgili fezlekeleri TBMM'ye göndermeye hazırlanıyor.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda patlak veren "rüşvet karşılığı oy" iddiası siyasi tarihin en kirli seçimlerinden birine işaret ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kurultayın gölge aktörlerinden biri olarak eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Savcılık, delegelere dağıtılan milyonlarca liranın kaynağını araştırırken, 9 milletvekili için fezleke hazırlanıyor.
İMAMOĞLU'NUN DA İFADESİ ALINACAK
Soruşturma kapsamında "örgüt kurmak", "rüşvet", "ihaleye fesat" gibi ağır suçlardan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ifadesi alınacak.
BANKA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI PARA HAREKETLERİ
Başsavcılığın ulaştığı tanık ifadeleriyle birlikte İstanbul'daki 4 ayrı döviz bürosundan 50 milyon doların kurultay öncesi Ankara'ya taşındığı öne sürülmüştü. Kamera kayıtları ve hard diskler delil olarak dosyaya girdi. MASAK raporlarıyla bazı delegelerin, partililerin ve gazetecilerin hesaplarında olağan dışı para hareketleri saptandı.
GAZETECİLERİN HESAPLARI MERCEK ALTINDA
Gazeteciler İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç de "dezenformasyonla kurultaya müdahale" iddiasıyla şüpheli listesine alındı. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun çekileceği yönünde bilgi yaymakla suçlanan gazetecilerin hesapları mercek altına alındı.
"100 BİN LİRAYI POŞETLE VERDİ"
CHP Bitlis eski İl Başkanı'nın ifadesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Ekrem İmamoğlu ile yapılan otel toplantısında Özgür Özel'in desteklenmesi istenmiş, ardından "kargo poşeti içinde 100 bin lira" verilerek delegelere dağıtılması talimatı verildiği de eski il başkanının ifadeleriyle dosyaya girdi.
TÜRK SİYASİ TARİHİNE GEÇECEK DOSYA
Savcılık, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla kapsamlı bir iddianame hazırlıyor. CHP kurultayında yaşananlar, Türk siyasi tarihine geçecek bir yargı dosyasına dönüşüyor.
9 MİLLETVEKİLİNE FEZLEKE
Şüpheli listesinde yer alan 124 kişi arasında 9 CHP milletvekili de bulunuyor. Savcılık, bu isimler hakkında fezleke hazırlayarak dosyayı TBMM'ye göndermeye hazırlanıyor.
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