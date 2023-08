Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Erkin Koray öldü mü, neden öldü?

DAMLA KORAY'DAN BABASINA VEDA

''Babam...''babamız'' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın abrış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim ''senin çocuklar'' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak. Hakkını helal et. Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla. "