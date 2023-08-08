Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Erkin Koray öldü mü, neden öldü?
"Erkin Koray sağlık durumu nasıl?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'dan sevenlerini üzen haber geldi. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Koray'ın fenalaştığı ve Kanada'da hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Peki Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
"Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. Bir süredir Kanada'da yaşayan Koray'dan üzen bir haber geldi. Peki, Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler?
Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Erkin Koray'dan kötü haber geldi.
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray (82) hayatını kaybetti. Kızı acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray, Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi devam eden sanatçıyla kızı Damla Koray'ın ilgilendiği ortaya çıktı.
DAMLA KORAY'DAN BABASINA VEDA
''Babam...''babamız'' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın abrış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim ''senin çocuklar'' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak. Hakkını helal et. Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla. "
DAMLA KORAY KİMDİR?
Erkin Koray, 'Bu eğitim sistemi adam olmaz' deyip kızı Damla'yı evde okuttu. Koca genç kız olan Damla, şimdi hayalindeki meslek için zorunlu olarak ilkokulu okuyor. Damla Koray'ın 40 yaşında olduğu biliniyor. Babasının eğitim sistemine karşı olması nedeniyle okula gitmeyen Damla Koray, tonmaister eğitimi almak isteyince karşısına diploma sorunu çıkmıştı.
ERKİN KORAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?
Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan 82 yaşındaki Erkin Koray'ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray bu bilgileri vermişti: "Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullanmıştı.
ERKİN KORAY KİMDİR?
Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.
Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.
Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...
- THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...
- Emekliye sevindiren duyuru! Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...
- Aile Destek ödeme tarihleri 2023 | Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zam geldi mi, kaç TL oldu?
- Galatasaray Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ağustos Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
- "O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...
- Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...
- Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...
- 6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...
- KPSS ÖABT sonuç tarihi | Ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 ÖSYM duyurusu! Puanlar kaç yıl geçerli?
- Erkin Koray kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Erkin Koray öldü mü, neden öldü?
- THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? THY Emlak Konut Projesi şartları ve ödeme planı açıklandı mı?