Eylül Su Sapan ve erkek arkadaşı işini yapan gazetecilere hakaretler yağdırıp tehdit etti

GÜZEL HABER

Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı, 3 Mart'ta yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti. Şarkı için düzenlenen depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon Euro gelir elde edildi.



'KÖKLERİM TÜRK'

Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: "Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum."