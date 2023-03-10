Eylül Su Sapan ve erkek arkadaşı işini yapan gazetecilere hakaretler yağdırıp tehdit etti







LÜKS AYAĞA DÜŞÜYOR!

Amerika ile Çin arasındaki gerginlik, yavaş yavaş moda sektörüne de sıçrıyor. Dünyaca ünlü birçok markanın ürünlerini ucuza mal ettirdiği Çin'deki bir fabrika, savaşın fitilini ateşledi. Fabrika, şu anda 1.500 dolara satışta olan MSCHF marka kırmızı botların sadece 5 dolara üretildiğini ifşa etti. Çin'deki fabrika, botların bir kısmını da sadece 5 dolardan internette satışa sundu. Bununla da kalmayan Çinliler, "Burada ürettiğimiz ve binlerce dolara tüm dünyada sattığınız diğer pahalı markaların ürünlerini de yakında maliyetine piyasaya süreceğiz" çıkışı yaptı. Çin'de üretilen Amerikan markaları arasında Nike, Ralph Lauren, Levi Strauss & Co., GAP, Michael Kors ve Coach gibi markalar bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN