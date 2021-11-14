Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?

KARSU KİMDİR?

Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı.

Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan 't IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.