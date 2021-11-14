Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?
Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müzisyen Karsu Dönmez kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Sosyal medyada gündem olan isimlerden Karsu’nun kim olduğu sorusunun cevabı merak ediliyor. Şarkıcı, piyanist, besteci Karsu Dönmez yurtdışında birçok esere imza attı. Karsu, adını anne ve babasının doğduğu köyden; Hatay’ın Karsu Köyü’nden alıyor.
Karsu Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Müzisyen Karsu kimdir? Sosyal medyada gündem olan Karsu hakkında araştırma yapılıyor. Karsu, From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı (2014-2015). Colors albümünde (2015) artık daha farklı bir müzik üslubuna sahipti. Müzisyen Karsu hakkında merak edilenler haberimizde!
KARSU KİMDİR?
Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı.
Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan 't IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.
Dünyanın en özel etkinliklerinde kendisine yer bulan Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 Sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaşarak odaklandı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.
Türkiye'nin en büyük salonlarındaki konser biletleri, dünyanın diğer mekânlarında olduğu gibi haftalar öncesinden tükendi.
Türk medyası, Karsu'ya bu başarılarının ardından yer vermeye başladı. Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda isimli programa ilk konuk olduğu yıl (2012) Karsu, bu program sayesinde farklı bir kitleye ulaştı. İstanbul Zorlu Center PSM'de birçok konser verdi. Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda kendisine yer buldu.
Karsu, adını anne ve babasının doğduğu köyden; Hatay'ın Karsu Köyü'nden alıyor. Çekimleri beş sene süren ve Karsu Köyü'nden New York'a kadar Karsu'nun hikâyesini konu alan belgesel filmi Karsu: I Hide A Secret (2012), ödüllü belgeselci Mercedes Stalenhoef tarafından çekildi. Belgesel, IDFA Belgesel Festivali'ndeki ilk gösterimin ardından dünyanın pek çok ülkesinde de gösterildi.
Artık uluslararası bir sanatçı olan Karsu, From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı (2014-2015). Colors albümünde (2015) artık daha farklı bir müzik üslubuna sahipti. Çok kültürlü kökenini farklı müzik tarzlarını harmanlayarak bu albüme yansıttı.
Karsu, 2018 yılında yepyeni bir projeyle dünyayı gezmeye hazırlanıyor; Karsu Sings Atlantic Records (Ahmet Ertegün Hikâyesi) adlı bu proje şimdiden büyük yankı buldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?
- Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?
- 2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?
- Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?
- Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?
- Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?
- Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde, nerede yattı?
- 0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...
- O tarih dikkat çekiyor! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 yeni polis alımları ne zaman yapılacak?
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-19 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?