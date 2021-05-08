Prof. Dr. Murat Ferman enflasyon benzetmesine Özgün’den tepki: Tüylerim diken diken

"DİNLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan Özgün, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi. Instagram hesabından Ferman'ın videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü. Bu mudur yani yaşadığımız, yaşanan? Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var ama gerek yok" ifadelerini kullandı.