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Ünlü şarkıcı ölümden döndü: Yaptığı balık diyeti hayatına mal oluyordu

Şarkıcı , kısa süre önce diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü söyledi. 46 yaşındaki şarkıcı, “Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Ünlü şarkıcı ölümden döndü: Yaptığı balık diyeti hayatına mal oluyordu

İngiliz şarkıcı , kısa süre önce diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıkladı.

46 yaşındaki şarkıcı, "Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin" dedi.

Williams, "Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim" dedi.

Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda'nın ikinci defa hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.

CIVA ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyeler bulunur.

Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir. Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir.

Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımındaysa, insan sinir sistemlerine zarar verir, bu da onların düşünmesini ve öğrenmesini zorlaştırır. Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkıyor.

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