Ünlü şarkıcı ölümden döndü: Yaptığı balık diyeti hayatına mal oluyordu

CIVA ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyeler bulunur.