Ünlü şarkıcı ölümden döndü: Yaptığı balık diyeti hayatına mal oluyordu

Williams, "Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim" dedi.

Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda'nın ikinci defa hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.