Serdar Ortaç'tan çok özel açıklamalar: Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları...

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç, "Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım" diye konuştu.Karantina sürecinde evde çok yalnız kaldım. Yalnızlıktan kafayı sıyırınca da sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladım. Her konudaki fikirlerimi açıkça paylaşıyorum, iyi de geliyor bana.Azerbaycan konusunda hassasımçünkü. Ben kendimi ruh olarakyarı Azeri görüyorum. Onlarınkültürünü, müziğini çok yakındanbiliyorum. Bir Azeri müzisyendençok daha iyi bilirim onların müziğini.Ermenistan yıllardır Azerbaycantopraklarını utanmadan işgaletmiş durumda. Dünya da bunases çıkarmıyordu yıllardır. AzerbaycanCumhurbaşkanı Aliyev veBaşkan Erdoğan bu işgale 'Artıkyeter' dedi. Bizim kardeş ülkemizAzerbaycan'ın sonuna kadaryanındayım. Çok zor bir coğrafyadayaşıyoruz. Sürekli sorun çıkarankomşularımız var. Yunanistan'ıgörüyoruz işte; Doğu Akdeniz'deyaptıkları ortada. Sürekli gerilimçıkarmaya çalışıyor.Şükürler olsun daha iyiyim.Borçlarımı yapılandırdım. Devletbankası olan Halkbank'dankredi almıştım, banka pandemisürecinde beni hiç sıkıştırmadı.İnanın ödeme yapmanız gerekiyordiye aramadılar bile. Özelbankadan aynı krediyi alsaydımeminim her şeyime çoktan icragelirdi. Pandemiden dolayı dünyazor bir dönemden geçiyor. Bununetkisini ülke olarak biz de hissediyoruzama halimize şükretmemizgerekiyor. 'Ekonomi kötü' diyenlervar ama Allah'a şükür herkesinelinde son model cep telefonu,altında araba var. Nankörlükyapmayalım. Bizden çok daha zorkoşullarda yaşayan onlarca ülkevar dünyada. Ülkemizin değerinibilelim. Başkan Erdoğan ülkemizeçok güzel yatırımlar yaptı. Bir geçmişTürkiye'ye bakın, bir de bugüne.Öyle bir kesim var ki Türkiye'deBaşkan Erdoğan ağzıyla kuştutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsınbu ülke için Erdoğan? Öylebüyük ve güzel yatırımlar yaptı kigörmemek imkansız. Hep olumsuzabakmamak gerekiyor. Dolaryükseliyor diye eleştiride bulunanlar,biz kendi SİHA'mızı üretiyoruz,bir de buna baksınlar. Türkiyeyıllarca bir tek otomobil bile üretemezkenşimdi savunma sanayimizingeldiği noktaya hayranlıklabakıyorum.Ben yandaş sanatçı değilim.Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorumama bu yandaşlık değil. Bakıniddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerintorunları 200 sene sonraonu sevecek ve takdir edecekler.Niye biliyor musunuz? Türkiye'yebıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığıyatırımlardan dolayı... Herkesingörüşüne saygılıyım. Amakendi fikrim var ve bunu açıkçabeyan ediyorum. Atatürk, Menderes,Özal ve son olarak da Erdoğan,bu ülke için çok önemli şeyleryaptı. Bakın benim babam CHP'liydi.Ben onun bu tercihine hepsaygı duymuştum. Şimdi hükümetinyaptıklarını beğenmeyebilirsin,eleştirebilirsin buna saygı duyuyorumama ben Başkan Erdoğan'ınve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorumve takdir ediyorum. İnsanlarda benim bu görüşüme saygıduymalı. Türk liramızı bile kıymetlihale getirdiler. Sadece değeraçısından değil, görünüş açısındanbile.Seçil hem akıllı, hem de eğitimli bir kadın. Karantina sürecinde yalnız kalınca düşünme fırsatım da çok oldu. Seçil'i bu süreçte özledim. Ona karşı hata yapmıştım, kalbini kırmıştım, o yüzden ayrılmıştık. Telefon açtım ve ondan özür diledim. Seçil de kabul etti özrümü ve barıştık. Beni dinliyor, anlıyor ve benimle ilgileniyor. Allah hayatımın ikinci yarısında karşıma Seçil gibi bir kadın çıkardı. Bunu şans olarak görüyorum. Yaşamımın bundan sonraki dönemini de Seçil'imle geçirmek istiyorum. Şu an birbirimizi tanıma sürecindeyiz, evlilik için acele etmiyorum.İstanbul fethedildiği dönemdeki haline geri döndü. Böyle olması gerekiyordu. Çok doğru bir karar. Yunanistan'ın tepkisini aklım almıyor. Sana ne? Ayasofya bizim, kararı Türkiye verir. Müslümanlara karşı içlerinde nefret var Yunanistan'daki bazı kesimlerin.Şu sıralar Seçil'e bir proje yapıyorum. Bir de en hit şarkılarımı sanatçı arkadaşlarımın seslendireceği bir proje hazırlığındayım. Tabii şarkı üretiyorum bir yandan da. Yeni dönem hit olan şarkılar tekerleme gibi. Sakızdan çıkan tekerlemeden farkı yok sözlerin çoğunun. Eskiden Hande Yener'in 'Bakkal şarkısı' dediği şarkılar bile bunların yanında çok kaliteli. Açıkçası ben de böyle bir ortamda beklemeye aldım kendimi. Daha güzel, daha hit şarkılarımla ve konserlerimle geri dönmeyi düşünüyorum.Pandemi bizi olumsuz etkiledi ama düzelecek. Polat Yağcı'nın teklifiyle Cumhurbaşkanlığı konserlerinde yer aldım. Evde hapis kaldığım sürede bu konser çok iyi geldi bana. Polat için 'Şöyle para kazanıyor, böyle para aldı' diyenler oldu. Ama yok böyle bir şey, doğru değil. Polat birçok kesimden sanatçıya teklifte bulundu. Kabul edenler de yer aldı. 'Yandaş sanatçılar vardı' eleştirisine kesinlikle katılmıyorum. Haksızlık yapılıyor. Sektörümüz için güzel oldu bu konserler.Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Kısa sürede o kadar yoğun yaşayıp tüketiyorlar ki ilişkiyi. Sonrasında da böyle kötü ayrılıklar yaşanıyor. Bir de eskiden görünür değildi kadına şiddet. Şimdi hiçbir şeyi saklayamazsın. Belki eskiden daha çok kadını dövüyordu erkekler ama biz bilmiyorduk. Erkeklerin şiddet eğilimi eskiden beri var olan bir durum ne yazık ki.Kadına şiddetin yanı sıra trafikte bile insanlar birbirini dövüyor, görüyoruz. Bana göre normal insan şiddet uygulamaz. Özgüveni olmayan, ruh sağlığı yerinde olmayan erkekler ancak bir kadına şiddet uygular. Bazı kadınlar adamları tahrik ediyor da olabilir ama ne yaparsa yapsın asla kadına el kalkmaz. Ben hayatım boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım. Beni tahrik etse bile yapmadım. Kadınlar çok kıymetli, özel varlıklar. Hayatım boyunca hiçbir kadını da aldatmadım. Sevgilim varken başka bir kadına dokunamam, ruhum ve vücudum kusar. Kimseye bunu yaşatmadım.Normal kafa ile bunu bir insan bir insana yapamaz. Bence Halil kafası yerinde değilken, çok alkollüyken şiddet uyguladı. Ayakta duramıyor, karşısındakinin yaşlı olduğunun bile farkında değil. Yazıklar olsun ona. Ne gerekçe olursa olsun yaşlı bir adama bu yapılmaz. Alkol gerçekten çok kötü bir şey. Ben de gençken kullanıyordum ama hastalığımdan sonra bıraktım.Ben ne yaşadıysam onu dile getiriyorum. Açık sözlüyüm, saklayamıyorum. Hata da yapsam dinleyicilerim hoş görür diye düşünüyorum. Dinleyicilerimin bana küsmesine şarkılarım müsaade etmez. Herkesin hayatında şarkılarımla iz bıraktım. Hastalanmadan önce böyle açık sözlü değildim. Hastalık hayata bakışımı da değiştirdi. Eskiden her şeyi kafaya çok takıyordum, şimdi anın kıymetini biliyorum. Hastalığın yan etkileri belirmeye başladığında beni büyük bir korku sarmıştı. Elden ayaktan düşüp başkalarına muhtaç kalacağım korkusu gelmişti. İşte o zaman "Bugüne kadar yaşadığım her şey sahteymiş" dedim kendime. En önemli şey sağlık hayatta, gerisi boş. Hastalık çok şey öğretti bana. Çok hızlı yaşadım ve vücudum iflas etti. Lale devri yaşarken bu hastalığa yakalandım. Allah böyle yaşarken beni uyardı.Herkes beni iyileştirmek için uğraşıyor. Şu anda iki doktorum var zaten, onlar gerekeni yaptılar. MS hastalığım kontrol altına alınmış durumda. Dostlarıma çok teşekkür ediyorum.