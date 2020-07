13 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistler kimler? Acun.com Survivor sms sıralaması

13 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor 2020 finalistler kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020 final haftasına girildi. Bu akşam hayallerine veda edecek bir isim daha belli olacak. Bu akşam Cemal Can, Yasin ve Barış Murat Yağcı üçlüsünden biri hayallerine veda edecek. SMS sıralamsının açıklanmasının ardından Survivor'a veda edecek isim belli olacak. Peki, Acun.com Survivor sms sıralamasının detaylar ahaber.com.tr'de...

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020'NİN SON DOKUNULMAZI!

Survivor 2020'de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final Dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor'ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020'nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu. Berkay ise dün akşam yapılan SMS oylamasında en düşük oyu alarak yarışmaya veda etti.

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de elenen isim ile birlikte İstanbul'a gidecek 3 isim de kesinleşti. Bu isimlerden biri dokununulmazlığı kazanan Cemal Can idi. Cemal Can ile birlikte Survivor 2020 finalistleri Barış ve Yasin oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul'a geldi. Galataport'ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Halk oylamasında en düşük oyu alan yarınki finalde olamayacak.