23 Haziran Survivor 116. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?
23 Haziran Survivor 116. bölüm fragmanı izle! TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de yeni bölüm nefesleri kesti. Bu akşam oynanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Ödüle ise Nisa, Berkan ve Yasin'i götürdü. Dikkat çeken ada konseyi sonrasında hayranları 116. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte 23 Haziran Survivor 116. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
23 Haziran Survivor 116. bölüm fragmanı izle! Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor 2020'de finale sayılı günler kala heyecan seviyesi yükseliyor. 3. eleme adayının belli olacağı akşamda Cemal Can'ın söyleyeceği isim merakla bekleniyor. Bu akşam oynanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Ödüle ise Nisa, Berkan ve Yasin'i götürdü. Dikkat çeken ada konseyi sonrasında hayranları 116. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte 23 Haziran Survivor 116. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR 116. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim dokunulmaz oldu, kimin ismini söyledi?
Bu akşam ekranlara gelen bölümde, nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final etabıyla birlikte, yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında bireysel mücadele veriyor. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasında iki yakın arkadaş Cemal Can ile Nisa finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf ise Cemal Can oldu. Böylelikle Survivor Cemal Can dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderme hakkına sahip oldu.
2020 SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanırken, ada konseyi heyecanı henüz ekranlara yansımadı. Birazdan gerçekleşecek olan ada konseyinde, üçüncü eleme adayı belli olacak.
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