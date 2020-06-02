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Dünyaca ünlü müzisyen Majekodunmi Fasheke yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Nijeryalı müzisyen hayatını kaybetti. "" olarak tanınan Fasheke'nin menajeri , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 71 yaşındaki Fasheke'nin uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün çok fazla telefon geldi. Afrika'nın efsanevi simgesinin Rabb'ine geri döndüğü haberi doğrudur." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN YAŞAMINI YİTİRDİ!

Nijerya'nın 'si olarak bilinen 71 yaşında hayatını kaybetti. "" olarak tanınan Fasheke'nin menajeri , üzerinden yaptığı paylaşımda, sanatçının uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün çok fazla telefon geldi. Afrika'nın efsanevi simgesinin Rabb'ine geri döndüğü haberi doğrudur." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Bob Marley'si olarak bilinen Fasheke, 6 Şubat 1949 yılında Edo eyaletinin Benin kentinde dünyaya geldi.

Ünlü müzisyen, 1987'de "Send Down the Rain" adlı şarkısıyla uluslararası üne kavuşmuştu. Fasheke ayrıca, 2000'de Nollywood yapımı "Mark of the Beast" filminde de rol almıştı.

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